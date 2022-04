Veiligheidsregio’s houden hoop dat het aantal opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen weer gaat stijgen. Zo verwacht de regio Hollands Midden half mei ongeveer 2000 bedden beschikbaar te hebben. De regio IJsselland denkt dat doel eind mei of begin juni te kunnen halen. Landelijk gezien is het totale aantal opvangplekken voor de tweede keer op rij gedaald. <

beeld anp

AP: persoonsgegevens vergaard bij wetsvoorstel

Het kabinet zag wetsvoorstellen het afgelopen jaar te vaak ook als een vrijbrief om bijna ongelimiteerd persoonsgegevens te verzamelen. Ook was niet altijd duidelijk waarom de overheid bepaalde gegevens van burgers nodig had. Dat stelt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in het dinsdag verschenen jaarverslag over 2021. <

IND minder streng bij gezinsherenigingen

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gaat vaker kijken of asielzoekers die hun familie willen laten nareizen in bepaalde gevallen het ‘voordeel van de twijfel gegund kan worden’ in hun aanvraag. Ook gaat de dienst minder zwaar tillen aan het bewijs voor het aantonen van een gezinsband. Dat moet helpen de opgelopen wachttijden voor gezinsherenigingen in te korten. <

OM eist vier jaar voor mislukte roof Monet

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag bij de rechtbank in Alkmaar vier jaar cel geëist tegen de 49-jarige Amsterdammer Henk B., die wordt verdacht van de roof van een doek van Claude Monet uit het Zaans Museum in Zaandam, op 15 augustus vorig jaar. De roof mislukte door ingrijpen van omstanders. <

Henk Nijboer kandidaat fractievoorzitterschap

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer heeft zich kandidaat gesteld voor het fractievoorzitterschap van zijn partij. Dat laat een woordvoerder van de partij weten. De sociaaldemocraten hebben een nieuwe fractievoorzitter nodig, sinds Lilianne Ploumen vorige week onverwacht opstapte. Nijboer is vooralsnog de enige van de acht overgebleven PvdA-Kamerleden die zich kandidaat heeft gesteld. <

beeld anp

Nederlandse diplomaten moeten Rusland verlaten

Vijftien Nederlandse diplomaten moeten Rusland verlaten als vergelding voor de zeventien Russen die eerder werden uitgezet door Nederland. Het gaat om veertien medewerkers van de ambassade in Moskou en een medewerker van het consulaat in Sint-Petersburg, meldt het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze moeten binnen twee weken zijn vertrokken. <

Drie gemeenten vangen asielzoekers Ter Apel op

De 360 mensen die niet meer terechtkunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel, werden afgelopen nacht opgevangen in Amsterdam, Nijmegen en Oss. In Nijmegen gaat het om honderd asielzoekers, ook gingen er 180 mensen uit Ter Apel naar Amsterdam, meldden de gemeenten. Oss vangt volgens het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) tachtig mensen op. <

Kabinet: quarantaine uit voorzorg hoeft niet meer

Mensen hoeven vanaf nu niet meer uit voorzorg in quarantaine als ze in contact zijn geweest met iemand die met corona is besmet. Op drukke plekken hoeft ook geen mondkapje meer op. Dat heeft het kabinet bekendgemaakt. Wel blijft het dringende advies overeind om minimaal vijf dagen in isolatie te gaan na een positieve zelftest. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gaat onderzoeken of dat korter kan. <

Mogelijk hogere eigen bijdrage voor medicijnen

Een groot aantal mensen moet mogelijk (meer) gaan bijbetalen voor medicijnen die zij gebruiken. Dat komt door een wijziging van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) die zorgminister Ernst Kuipers wil doorvoeren, zo schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. De modernisering is volgens hem nodig, omdat het systeem ruim twintig jaar niet is gewijzigd en de kosten anders te veel zouden oplopen. Kuipers hoopt dat de fabrikanten hun prijzen zullen verlagen. <

Aanhoudingen om fraude met pgb verricht

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft in Zaandam en Utrecht drie mensen aangehouden die verdacht worden van fraude met persoonsgebonden budgetten (pgb). Twee van hen werken bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB), de instantie die de budgetten uitkeert. Een persoonsgebonden budget is een geldbedrag waarmee iemand die zorg nodig heeft, die zorg kan inkopen. Het geld is alleen bedoeld voor zorg en mag niet aan andere zaken worden uitgegeven. <

Scholz: kunnen geen wapens meer sturen

De Duitse strijdkrachten hebben geen wapenvoorraden meer die ze naar Oekraïne kunnen sturen als militaire hulp. Dit zei bondskanselier Olaf Scholz. Hij suggereerde dat de Duitse industrie nog wel behulpzaam kan zijn met de productie van wapens die andere NAVO-partners als hulp willen sturen. <

beeld anp

Parlementsvoorzitter: debat over Johnson mag

De voorzitter van het Britse Lagerhuis, Lindsay Hoyle, staat oppositiepartij Labour toe donderdag te debatteren over de vraag of premier Boris Johnson het parlement heeft misleid met zijn overtredingen van de coronaregels. De premier kreeg daarvoor een boete en bood de politici dinsdag zijn excuses aan. Holey zei dat het niet aan hem is te bepalen of Johnson zich geringschattend heeft uitgelaten in het parlement over feestjes en bijeenkomsten in zijn woning en kantoor in Downing Street tijdens de lockdown. <

Vlaams jeugdjournaal Oekraïens ondertiteld

Het Vlaamse jeugdjournaal van VRT NWS ondertitelt zijn uitzendingen voortaan in het Oekraïens. Op die manier kunnen kinderen die het oorlogsgeweld in Oekraïne zijn ontvlucht en nu in België wonen via het jeugdprogramma, dat Karrewiet heet, de actualiteit in hun tijdelijke nieuwe thuisland en in Oekraïne in eigen taal volgen. <

Poolse grenswacht: 2,8 miljoen vluchtelingen

Sinds de Russische invasie in Oekraïne zijn 2,84 miljoen mensen vanuit Oekraïne naar Polen gevlucht, meldde de Poolse grenswacht dinsdag. Maandag kwamen er 20.000 nieuwe vluchtelingen bij, een stijging van 16 procent ten opzichte van een dag eerder. Een deel is doorgereisd naar andere EU-landen. <

CDA-Europarlementariër leidt onderzoek Pegasus

Europarlementariër Jeroen Lenaers (CDA) is gekozen tot voorzitter van de speciale ‘PEGA’-commissie die onderzoek gaat doen naar het gebruik van zogeheten Pegasus-spionagesoftware. Met de software worden oppositiepolitici, journalisten, activisten en advocaten bespioneerd. Ook tegen enkele leden van het Europees Parlement zou de spionagesoftware zijn gebruikt. <

VN-chef Guterres roept op tot bestand met Pasen

VN-chef António Guterres heeft Oekraïne en Rusland opgeroepen de wapens vier dagen neer te leggen tijdens het orthodoxe paasfeest. Hij veroordeelde het jongste offensief van de Russen, die daarmee een grote regio tussen het pro-Russische oosten van Oekraïne en de rivier de

Dnjepr in handen willen krijgen. Het verzet van Oekraïense militairen en milities in de provincies Donetsk en Loehansk zou dan gebroken kunnen worden. <

Overlast in noordoosten VS door sneeuwstorm

Harde wind en sneeuw hebben in het noordoosten van de Verenigde Staten voor veel overlast gezorgd. Dat is rijkelijk laat in het seizoen. Meer dan 350.000 huishoudens kwamen volgens de Amerikaanse media zonder stroom te zitten. In de staat New York ging het om 200.000 gevallen. Met name de inwoners van Broome County werden in de nacht van maandag op dinsdag onaangenaam verrast. <

Dodental door explosies in Kabul loopt op

Door meerdere explosies bij een middelbare school in het westen van de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn dinsdag zeker negen mensen omgekomen en raakten ten minste negentien omstanders, onder wie veel kinderen, gewond. Eerder was sprake van zes doden en elf gewonden. Volgens een woordvoerder van de politie kan het aantal slachtoffers verder oplopen. <

beeld anp

Elke maandag volkslied op scholen in Rusland

In het nieuwe Russische schooljaar zal vanaf 1 september elke maandag het volkslied worden gespeeld en de nationale vlag worden gehesen. Hiertoe heeft minister van Onderwijs Sergej Kravtsov besloten. Hij vindt dat dit gaat bijdragen ‘aan de ontwikkeling van het onderwijs’. Scholen krijgen ook staatssymbolen toegestuurd om op te hangen. De staatshymne van de Russische Federatie is een relatief lang volkslied. <

Nog geen motief voor moord op Nederlander

De Colombiaanse politie tast nog in het duister over het motief voor de moord op een Nederlandse man zaterdag in het Zuid-Amerikaanse land. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt zijn overlijden naar aanleiding van berichtgeving in het AD, maar meer informatie ontbreekt. Voor zover bekend had het slachtoffer geen banden met de georganiseerde criminaliteit. <

‘Hypotheekrente is nu even hoog als in 2017’

De hypotheekrente gaat snel omhoog. In ruim twee maanden tijd is de gemiddelde rente voor het financieren van een huis op het niveau gekomen van vijf jaar geleden. Volgens adviesorganisatie De Hypotheekshop neemt het tempo van de stijging nog niet af, waardoor een stabilisatie nog niet in zicht is. De gemiddelde rente komt nu uit op een kleine 3 procent, vorig jaar was dat nog rond de 1,5 procent. <

beeld anp

PostNL praat verder met vakbonden na actie

Vakbond FNV heeft met een tiental PostNL-medewerkers actiegevoerd voor een hoger loon en meer vaste medewerkers bij het post- en pakkettenbedrijf. Dat gebeurde bij het Marriott Hotel in Den Haag, waar dinsdagmiddag de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering was van PostNL. Daar zei het bedrijf verder te gaan overleggen met vakbonden over verhoging van de lonen. <

Samensmelting Landal en Roompot toegestaan

De Europese Commissie is akkoord met de samensmelting van de twee grootste uitbaters van vakantieparken in Nederland, Landal GreenParks en Roompot. Maar of de deal door kan gaan, is daarmee nog niet gezegd. Het is nog steeds wachten op de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Een onderzoek van de Nederlandse toezichthouder loopt nog. <

Econoom vraagt register belastingontduikers

De Franse topeconoom Thomas Piketty vraagt samen met andere prominente economen aan de G20 om een wereldwijd register op te tuigen voor het opsporen van belastingontduikers. Woensdag komen de ministers van Financiën en voorzitters van centrale banken uit de G20-landen bij elkaar in Washington. Met de invoering van een register zou extra druk uitgeoefend kunnen worden op Rusland om het verborgen vermogen van oligarchen te openbaren. <