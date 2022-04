Levensgeluk neemt het sterkst af onder jongeren

De afgelopen jaren nam het levensgeluk onder alle Nederlandse volwassenen wat af, waarschijnlijk als gevolg van de coronacrisis. Maar onder 18- tot 25-jarigen daalde de levensvreugde het hardst. Binnen deze leeftijdsgroep is bovendien al langer sprake van een daling.

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Veruit de meeste jongvolwassenen (81 procent) voelen zich naar eigen zeggen nog altijd gelukkig, maar in 1997 gold dat nog voor 91 procent van de jongvolwassenen. Destijds was deze leeftijdscategorie zelfs de gelukkigste, nu is die het minst gelukkig.

Een ‘zorgwekkende ontwikkeling’, zegt CBS-woordvoerder Frank Notten. ‘Normaal zie je wel wat fluctuaties in het ervaren geluk, maar deze daling onder jongeren zet nu al een paar jaar door. De afgelopen jaren ging het snel.’

