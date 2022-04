Verzetsvrouw Henriëtte Pimentel op brug

Amsterdam

De naam van verzetsvrouw Henriëtte Pimentel (1876-1943) prijkt sinds dinsdag op een brug in Amsterdam-Oost. Pimentel was de directeur van de crèche tegenover de Hollandsche Schouwburg en redde tijdens de Tweede Wereldoorlog honderden Joodse kinderen van deportatie. Burgemeester Femke Halsema zei bij de onthulling van de nieuwe naam van de brug – tussen het Tropenmuseum en de Plantagebuurt – dat de stad de ‘eigenzinnige, vooruitstrevende, Joodse, Amsterdamse verzetsheldin’ nooit zal vergeten. ‘Het is deze zomer tachtig jaar geleden dat de Hollandsche Schouwburg gevorderd werd als verzamelplaats voor deportaties’, zei Halsema. In 2016 werd al een fietsbrug in Amsterdam Nieuw-West naar Pimentel vernoemd.

