Verplegers vaakst lastvan seksueel wangedrag

Ruim een derde van de verpleegkundigen heeft last van seksueel ongewenst gedrag door patiënten. Uit cijfers van het CBS en TNO blijkt dat mbo-verpleegkundigen het vaakst de klos zijn.

Amersfoort

Ook gespecialiseerde verpleegkundigen, verzorgenden en fysiotherapeuten hebben relatief vaak dergelijke ervaringen. De meldingen gaan verder dan schunnige opmerkingen, waarvan ‘ik zal me eens goed laten verwennen door de zusters in het ziekenhuis’ waarschijnlijk de bekendste is.

Van de zorgmedewerkers heeft 37 procent in 2021 te maken gehad met ongewenste seksuele aandacht, blijkt uit gegevens die het CBS vandaag publiceert. Dat is een kleine stijging ten opzichte van 2017, toen 32 procent van de verpleegkundigen hiermee te maken had. Uit de cijfers blijkt niet waarom mbo-verpleegkundigen vaker slachtoffer zijn van seksueel ongewenst gedrag dan hogeropgeleiden.

‘Je moet denken aan patiënten die vragen om hulp bij zelfbevred..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .