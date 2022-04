CGK-zusters wordt zelden iets gevraagd

Hoogleraar Herman Selderhuis (Theologische Universiteit Apeldoorn) heeft goede hoop dat de ontmoeting op de synode deze week de CGK-ambtsdragers goed zal doen (ND, 19 april). ‘Als je als voor- en tegenstanders (van het benoemen van vrouwelijke ambtsdragers, red.) met elkaar kunt eten en daarna samen buiten een peuk roken (...), dan kun je toch ook wel met elkaar een kerkverband vormen. (...) Ik hoop dat wanneer iedereen elkaar weer ziet er toch wordt gezegd: ik wil geen kerk zijn zonder jou.’

Dat laatste help ik hem zeer zeker hopen. Maar ja ... wíe staan er op die synode samen een peuk te roken? Dat zijn natuurlijk weer de broeders. De zusters wordt maar zelden iets gevraagd.

Terwijl het vrij voorspelbaar is dat er binnen de CGK aanzienlijk meer voorstanders van vrouwelijke ambtsdragers zijn zodra de stem van vrouwen wél wordt meegeteld.

Een ruime meerderheid van de wereldwijde kerk bestaat uit vrouwen. Het wordt hoog tijd dat aan hen eindelijk recht wordt gedaan in leiderschapsopzicht, ook in de CGK in Nederland.

Het feit dat we als kerk twintig eeuwen lang het bijbelse evangelie zo vaak hebben verward met patriarchaal conservatisme, heeft aan de zaak van het Koninkrijk geen goed gedaan, integendeel.

