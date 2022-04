Man vast voor oplichten bejaarden

Valkenburg

De politie heeft een 27-jarige man uit Den Bosch aangehouden omdat hij een aantal hoogbejaarde personen zou hebben opgelicht. Hij zou via overlijdensadvertenties in kranten weduwen en weduwnaars hebben benaderd en zich voor hebben gedaan als medewerker van een bank. De Bosschenaar wist zijn slachtoffers te overtuigen dat er iets mis was met hun bankrekening en dat zij hun pinpas moesten blokkeren. Hij bood vervolgens aan om de bankpas en pincode op te komen halen. Met de pas pinde hij daarna bedragen tussen de 2000 en 2500 euro.

