Joustra niet overtuigd door verbeterplan adoptie: ‘We hebben gewaarschuwd dat het niet zo eenvoudig is’

Amsterdam

‘Hoe wil de minister garanderen dat er geen misstanden meer voorkomen bij adoptie uit het buitenland?’ Dat is wat voormalig topambtenaar Tjibbe Joustra zich afvraagt na bestudering van de nieuwe plannen van minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming, D66). ‘Ik heb gezocht naar welke elementen moeten leiden tot verbetering. Die zijn vrij moeilijk te vinden.’ Ruim een jaar geleden verscheen het rapport van de commissie-Joustra, dat een vernietigend beeld schetste van interlandelijke adoptie. Per direct werd adoptie uit het buitenland opgeschort. In de tussentijd werd gewerkt aan een nieuw plan. Vorige week schreef de minister een brief aan de Kamer.

Adoptie van kinderen uit het buitenland wordt toch weer mogelijk, staat in de brief..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .