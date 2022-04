Speels portret van Britse koningin: ‘In de film zie je soms een glimp van de echte Elizabeth’

Geen stoffige koningshuisexperts, maar (pop)muziek en humor. Met deze ingrediënten schetst de documentaire Elizabeth: A Portrait in Part(s) een speels en ietwat ondeugend portret van de Britse koningin. Producent Kevin Loader: ‘Ze is de beroemdste vrouw ter wereld. Je likt nota bene de postzegel waar ze op staat, en toch weten we vrijwel niets over haar.’

Londen

Een muzikaal en humoristisch plakboek. Zo omschrijft producent Kevin Loader de vlotte documentaire Elizabeth: A Portrait in Part(s). De film is een ‘liefhebbend eerbetoon’ aan de 95-jarige vorstin die dit jaar haar zeventigste jubileum op de Britse troon viert. Zelf achter de camera staan, was tijdens de lockdown geen optie. Dus doken Loader en Notting Hill-regisseur Roger Michell het archief in op zoek naar bijzondere fragmenten over ‘de beroemdste vrouw ter wereld waar we het minste van weten’. Elizabeth is de laatste film van de vorig jaar onverwacht overleden Michell. ‘Maar het is absoluut zijn film’, verzekert Loader. ‘Op de dag van zijn overlijden, legde hij de laatste hand aan de film.’ Vanaf donderdag draa..

