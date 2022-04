Barneveld

Vrijdag werd een besmetting met vogelgriep vastgesteld op een bedrijf in Barneveld. Het gaat om het H5-type van het virus dat pluimvee ernstig ziek maakt of doodt. Om de verspreiding van het virus te voorkomen, worden de circa 34.000 kippen op het besmette Barneveldse bedrijf gedood. Ook op zeven bedrijven in een straal van 1 kilometer rondom het besmette bedrijf, worden alle dieren geruimd. Dit wordt gedaan door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Het gaat in totaal om zo’n 200.000 dieren. Er zijn al meer besmettingen met vogelgriep vastgesteld in de Gelderse Vallei. Vorige week dinsdag werd een bedrijf in Lunteren getroffen. In die plaats werd dit jaar al twee keer eerder vogelgriep vastgesteld.

