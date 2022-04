Pogingen om de Spanjaarden buiten Rotterdam te houden, liepen niet goed af voor smid Zwart Jan

1572 / 1672 is een serie over ‘de geboorte van Nederland’ in 1572 en het Rampjaar 1672. Beide onderwerpen wisselen elkaar wekelijks af. Aflevering 2: Spanjaarden op doortocht in Rotterdam in 1572.

Het niet meer bestaande dagblad Het Vrije Volk bezat een rubriek waarin lezers reageerden op een historische foto die een week eerder was geplaatst. Aflevering 165, van 17 april 1990, toonde een molen en een deel van een stadspoort in Rotterdam. Gezien de kledij van de mensen op straat moest de foto rond 1920 genomen zijn. Een week later bleek dat veel lezers de foto hadden herkend. Het ging om molen De Noord aan het Oostplein. De molen had het bombardement van mei 1940 overleefd, maar was in juli 1954 alsnog in vlammen opgegaan. Lezer De Wolf uit Spijkenisse wist een anekdote over de poort: ‘Dat was de plaats waar op 9 april 1572 de smid Zwart Jan zich verzette tegen de komst van de Spaanse troepen. Hij werd vermoord.’

In Rotterdam en om..

