Lagere overheden vrezen minder aanbod ov in 2023

Den Haag

Donderdag meldde het kabinet dat vervoerders het hele jaar nog aanspraak kunnen maken op een vergoeding van de overheid om de financiële gevolgen van de coronacrisis op te vangen. De ondersteuning zou in september aflopen, maar is nu doorgetrokken tot het einde van het jaar. Voor 2023 is echter geen extra geld uitgetrokken.

Maar volgens de lagere overheden is dat wel echt nodig om het ov in stand te houden. Zij melden dat het aantal ov-reizigers weliswaar weer stijgt, maar ‘de kaartverkoop komt naar verwachting pas richting 2025 weer op het oude niveau’. Geen extra geld voor volgend jaar kan leiden tot 20 à 30 procent minder ov-aanbod. ‘We hebben met het kabinet afgesproken elkaar in deze crisis vast te houden. Het ov was en is im..

