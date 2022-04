Vogelgriep op bedrijf in Barneveld

In de Gelderse plaats Barneveld is op een pluimveebedrijf met legkippen vogelgriep vastgesteld. Om de verspreiding van het virus te voorkomen worden de 34.000 kippen op het besmette bedrijf geruimd.

Barneveld

Ook zeven omringende bedrijven zullen uit voorzorg geruimd worden, zo meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vrijdag. Negentien andere pluimveebedrijven worden ‘bemonsterd voor onderzoek op vogelgriep’. Ook wordt bij deze bedrijven de komende veertien dagen scherp in de gaten gehouden of er daar ziekteverschijnselen zijn. In een zone van 10 kilometer rond het besmette bedrijf liggen nog eens 229 pluimveebedrijven. Voor hen geldt per direct een vervoersverbod.

‘Na een paar weken zonder besmettingen, komt de besmetting in Barneveld – het hart van de pluimveesector – en eerder deze week in Lunteren, als een flinke tegenvaller’, aldus minister Henk Staghouwer van Landbouw. ‘De impact is groot voor het betreffen..

