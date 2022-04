AOb polst animo andere indeling van vakantie

Utrecht

De Algemene Onderwijsbond (AOb) polst bij zijn achterban hoe die denkt over een voornemen van het kabinet om schoolvakanties anders te gaan inrichten wegens corona. Zo wordt overwogen om de kerstvakantie een week langer te laten zijn en de zomervakantie een week korter. ‘Dit is een ingrijpende maatregel’, aldus AOb-voorzitter Tamar van Gelder. ‘Het heeft grote impact op het onderwijspersoneel en de bonden moeten hierover meepraten’, stelt ze. Om die reden heeft de bond aan alle leden een peiling gemaild, waarin zij worden gevraagd naar hun mening over dat voornemen. Ook niet-leden kunnen de peiling invullen op de website van de bond. Het anders inrichten van de schoolvakantie is een van de maatregelen indien in de toekomst een nie..

