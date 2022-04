Minister eist dat sjoemelende schoolbestuurder snel opstapt

Den Haag

Aanleiding is nieuw onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs, dat vrijdag naar buiten kwam, waarin staat dat er sprake is van financieel wanbeleid. Miljoenen euro’s voor onderwijs is aan de scholen onttrokken.

De minister noemt de maatregelen die hij treft ‘uitzonderlijk maar noodzakelijk’. Volgens hem is er op de scholen veel mis en is er geen vertrouwen meer in de bestuurder. ‘Als je op een van deze scholen zit, dan krijg je niet altijd het onderwijs dat je verdient. Dat is niet eerlijk en onacceptabel. De bestuurder is drukker bezig met rechtszaken voeren dan met de kwaliteit van het onderwijs verbeteren’, aldus de minister. De scholen voor primair en voortgezet onderwijs staan in Amsterdam, Utrecht, Hoorn, Deventer, Hengel..

