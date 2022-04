Gedetineerde (19) gedood in gevangenis

Breda

Een 19-jarige gedetineerde is vrijdag overleden door een steekpartij in jeugdgevangenis Den Hey-Acker in Breda, zo meldt de politie. Een 20-jarige is gewond geraakt en naar het ziekenhuis vervoerd. De politie heeft een 18-jarige gedetineerde opgepakt. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De Bredase jeugdgevangenis kwam enkele maanden geleden ook al in het nieuws nadat een jongere die vastzat, was ontsnapt en uiteindelijk door de politie werd doodgeschoten in België. De jonge gedetineerde had een vuurwapen en gijzelde hiermee personeelsleden van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

