De grootste vervuilers van Nederland die op verzoek van milieuorganisatie Milieudefensie hun klimaatplannen hebben overhandigd, blijken ‘onverwacht’ weinig kennis over de volledige CO 2 -uitstoot te hebben, zegt de organisatie.

Den Haag

Alle aangeschreven bedrijven hebben gereageerd. Directeur Donald Pols noemt de respons wel ‘indrukwekkend’ en zegt ‘aangenaam verrast’ te zijn ‘door de manier waarop bedrijven met ons verzoek zijn omgegaan’.

Milieudefensie had de in totaal 29 bedrijven, zoals luchtvaartmaatschappij KLM en chemieconcern DSM, eerder gevraagd om voor 15 april met een klimaatplan te komen. Deden ze dit niet, dan zou een rechtszaak volgen. Zo dwong de beweging eerder ook olie- en gasconcern Shell tot versnelling van de milieu-aanpak.

Niet alle aangeschreven bedrijven hebben compleet nieuwe plannen aangeleverd, maar in de meeste gevallen is er een basis waarop sommige bedrijven een accent hebben aangebracht, of achtergrondinformatie hebben toegevoegd om ..

