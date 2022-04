Roadkill wordt museumstuk

In de nacht van 8 op 9 april werd een wolf aangereden die bij Nederweert de A2 probeerde over te steken. Het is de derde wolf in vier maanden tijd die eindigt als roadkill.

De dode wolven worden overgebracht naar Utrecht, waar in het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) van Universiteit Utrecht sectie wordt verricht en veterinair onderzoek wordt gedaan. Wageningen Environmental Research (WENR) verricht de dierecologische sectie. Hierbij wordt onder meer de leeftijd, maaginhoud en conditie in kaart gebracht. Dit alles is onderdeel van de afspraken in het Interprovinciaal Wolvenplan. Daarin staat hoe er met de wolf wordt omgegaan en hoe aanrijdingen met wolven worden afgehandeld.

Een volgende stap kan zijn dat ervoor gekozen wordt het dier een laatste bestemming te geven. Hierbij gaat een preparateur aan de slag om het gedode dier een educatieve bestemming te geven. Bas Perdijk is onder andere gespecialiseerd in het prepareren en looien van de pels. Soms wordt ervoor gekozen het dier op te zetten. Perdijk maakt afgietsels van de poten, de neus en de tanden, die ook ter educatie dienen.