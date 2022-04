Russen in Nederland: ‘Het voelt alsof je kind een misdaad heeft begaan’

Er wonen 12.500 Russen in Nederland, en het aantal asielaanvragen van Russen in Nederland stijgt. Hun positie is spannend. Want hoe zeg je tegen nieuwsgierige Nederlanders dat je Rusland niet compleet veroordeelt?

Alexandra Kishteeva vertrok vanuit Rusland naar haar zus in Eindhoven: 'De spanning en instabiliteit in Rusland werden me simpelweg te veel.'

Amersfoort

Een maand is ze in Nederland. Alexandra Kishteeva. De sleutel van haar appartement in Moskou heeft ze in haar tas. Haar ouders zijn nog in Rusland, dus terugkeren zal Kishteeva hoe dan ook. ‘Maar ik hield het niet meer uit. De spanning van een land in oorlog werd me te veel’. Via Turkije en Griekenland vloog ze naar Nederland, waar haar zus woont. Dat ‘een Rus’ zijn nu iets betekent, merkte ze onderweg. ‘In Athene op het vliegveld werd ik van alle kanten bekeken. Ik heb veel gereisd, maar zo’n sfeer was er nog niet eerder.’

Eigenlijk kan ze nog steeds niet geloven wat er in zo’n korte tijd in haar leven gebeurde. Ze werd wakker in een andere wereld, zo beschrijft ze. Haar baan als advertentieverkoper op sociale media raakte ze k..

