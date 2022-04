Belastingdienst wil vermogende spaarders compenseren – hoe, dat is aan de Kamer

De Belastingdienst stort vanaf 1 juli tussen de 7 en 12 miljard euro terug aan 2 miljoen Nederlanders die in de afgelopen vijf jaar Box 3-belasting hebben betaald. Staatssecretaris Marnix van Rij legt woensdag twee varianten van herstelbetalingen ter keuze voor aan de Tweede Kamer.

Den Haag

Het ministerie van Financiën heeft twee manieren bedacht om vermogende spaarders en beleggers te compenseren voor de teveel geïnde vermogensrendementsheffing ofwel Box 3-belasting. De herstelbetalingen vinden plaats over de belastingjaren 2017 tot en met 2022. Het lopende jaar is meegenomen, omdat de Belastingdienst al voorlopige aanslagen over 2022 heeft verstuurd.

Die compensatieplicht is het gevolg van een arrest van de Hoge Raad op 24 december. De hoogste Nederlandse rechtbank oordeelde toen dat de Box 3-belasting, ook wel spaartaks genoemd, strijdig is met het Europese recht. Het Nederlandse belastingtarief is gemiddeld namelijk veel hoger dan het rendement dat de belastingplichtige op zijn vermogen kan behalen.

Ongeveer 40 pr..

