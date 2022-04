Nieuwe Omikron-subvarianten op komst: hoe goed werkt de zelftest nog?

Amersfoort

Hoestklachten, keelpijn en last hebben van koorts: typische coronaklachten, of toch niet? Soms blijkt dat iemand bij de GGD inderdaad op corona test, terwijl de zelftest een negatieve uitslag aangaf.



Recent onderzoek van onder meer UMC Utrecht, GGD en RIVM onder 6500 mensen met coronaklachten toont aan dat de zelftesten bij Omikron iets minder betrouwbaar zijn dan bij zijn voorganger, de Deltavariant. Signaleerde de zelftest bij Delta 85 tot 90 procent van de gevallen, bij Omikron viel dat zeven tot tien procent lager uit.

Het onderzoek vond nog helemaal in de beginfase van Omikron plaats, toen subvariant BA.1 rondwaarde. Inmiddels is subvariant BA.2 dominant in ons land. In Zuid-Afrika doemen de nieuwe subvarianten BA.4 en..

