Onderdak voor gevluchte Oekraïners: ‘Het was alsof de oorlog uit de bus kwam’

In Rotterdam hebben honderd Oekraïense vluchtelingen, van wie een deel gehandicapt is, onderdak gevonden. ‘Ik bid voor de moeders van de Russische soldaten.’

Oksana en Svitlana Kryvenko in hun tijdelijke onderkomen in Rotterdam. (beeld Hans-Lukas Zuurman)

Rotterdam

Nonchalant slingert een Oekraïens meisje van een jaar of acht op een te kleine fiets naar een witte bollenplant, links van de hoofdingang. Ze stopt, klemt de fiets tussen de benen en buigt zich licht voorover naar een van de bollen. Ze vormt haar beide handen tot een kommetje en omklemt liefdevol de bol. Dan ruikt ze er even intens aan. Om daarna ontspannen verder te fietsen. Bij het tijdelijke opvangcomplex voor Oekraïense vluchtelingen in de Rotterdamse wijk Charlois lijkt de oorlog tussen Rusland en Oekraïne mijlenver weg.

In nauw overleg met de gemeente regelde Lelie zorggroep begin maart dat honderd vluchtelingen, voornamelijk moeders met kinderen met een zorgvraag, er op adem konden komen. Het pand, opgebouwd uit opee..

