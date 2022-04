Weinig Oekraïners rijden in een dikke Porsche, maar de afbraak van het draagvlak is begonnen

Vorige maand steunde 78 procent van de Nederlanders de ruimhartige opvang van Oekraïners; deze maand is dat 69 procent. Na de acute fase van een crisis is het ook zomaar gedaan met de eensgezindheid. Anders dan Oekraïners kunnen ‘gewone’ asielzoekers nu al bijna nergens meer terecht.

Soms zijn onderzoekers de profeten van hun tijd. De dag vóór de gemeenteraadsverkiezingen sprak ik met Peter Kanne van I&O Research. De Oekraïne-oorlog was krap drie weken oud; de eerste achtduizend Oekraïners hadden op hun vlucht Nederland bereikt.

De eensgezindheid was groot: kinderen wasten auto’s en bakten taarten voor Oekraïne, in schuurtjes en loodsen werden hulpgoederen verzameld. Volgens I&O Research steunde bijna 80 procent van de bevolking ruimhartige opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, en volgens het Opiniepanel van EenVandaag overwoog een op de twaalf Nederlanders een vluchteling in huis te nemen.

Blijft die eensgezindheid?, wilde ik van Kanne weten. Nee, antwoordde hij resoluut. ‘De vluchtelingenstroom is nu n..

