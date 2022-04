Het zonnepaneel rijdt over de akkers en levert energie, de suikerbieten eronder hebben niets te lijden

Energie opwekken zonder landbouwgrond op te offeren: het kan dankzij het eerste rijdende zonnepark ter wereld. De bedenker is boer Jacob Jan Dogterom uit Oude-Tonge. Zijn innovatie werd deze week gepresenteerd.

Drie eenheden van het rijdende zonnepark op het terrein van een boer Jacob Jan Dogterom in het Zuid-Hollandse Oude-Tonge. De panelen rijden vijf meter per uur.

Tussen de dijken en akkers van het platteland bij Oude-Tonge, op Goeree-Overflakkee, lijkt een paneel van het International Space Station neergestort. Maar het gevaarte op de akkers van 10 bij 36 meter is een zonnepaneel, gemonteerd op een onderstel op tractorwielen. Boer Jacob Jan Dogterom kijkt trots naar zijn creatie, terwijl die tergend langzaam zijn eerste centimeters aflegt. In Zeeland werd woensdag het eerste rijdende zonnepark ter wereld gepresenteerd. Minister Henk Staghouwer van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (ChristenUnie) drukt op de aan-knop, en reageert vervolgens wat teleurgesteld op het tempo. ‘Hij rijdt maar 5 meter per uur’, roept Jacob Jan Dogterom.

kostbare grond

Ze mogen dan niet specta..

