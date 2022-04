Rechter: opvang Oekraïners Vriezenveen is illegaal

ZWOLLE (ANP) - De opvang van veertig oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne in Vriezenveen is illegaal. De rechtbank in Zwolle geeft de gemeente Twenterand gelijk dat het optreedt tegen de opvang in negen chalets.

Sinds anderhalve week zitten in negen chalets op een terrein van een bedrijf in Vriezenveen voornamelijk vrouwen uit Oekraïne. De gemeente Twenterand gaf hiervoor geen toestemming en legde dwangsommen op met een totale grootte van 350.000 euro. De gemeente vindt dat het historische ‘slagenlandschap’ in Vriezenveen, waar de kavels uit smalle stroken bestaan, verhindert dat daar een grootschalige opvang op zijn plaats is. De vrijwilligers die de opvang regelden en de gemeente stonden dinsdag tegenover elkaar in een kort geding.

De rechtbank Overijssel oordeelt nu dat de vluchtelingen daar binnen zes dagen weg moeten zijn. De opvang van vluchtelingen uit oorlogsgebieden is van algemeen maatschappelijk belang, maar de rechter vindt toch dat d..

