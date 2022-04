Alex Brenninkmeijer is onverwacht op 70-jarige leeftijd overleden. Hij was tussen 2005 en 2014 de nationale ombudsman. Daarna werd hij de Nederlandse vertegenwoordiger bij de Europese Rekenkamer. Zijn termijn zou daar deze zomer aflopen.

Als ombudsman deed Brenninkmeijer onder meer onderzoek naar de Q-koorts. In 2017 deed hij samen met criminoloog Marjolein Odekerken onderzoek naar bedreiging van journalisten. Zij concludeerden dat 61 procent van de journalisten in Nederland weleens te maken heeft gehad met bedreigingen en intimidaties.

Brenninkmeijer was jurist en was onder meer hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, Universiteit Leiden en Universiteit. In 2019 noemde hij in het Nederlands Dagblad de functie van ombudsman zijn ‘mooiste rol‘: het ‘durven tegenspreken van de macht’. De gedupeerden van de Q-koorts voelden zich ‘totaal niet gehoord’, zei Brenninkmeijer. ‘Als mijn leven straks voorbij is, hoop ik dat ik iets voor anderen heb kunnen betekenen.’

