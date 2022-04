‘Geen plek voor opvang Oekraïners met beperking’

Den Haag

Inmiddels hebben bijna vierhonderd Oekraïners die speciale zorg nodig hebben, en hun verzorgers, onderdak gevonden bij zestien zorginstellingen in heel Nederland. Dat meldt Soft Tulip, een stichting van zeven zorginstellingen, waaronder de Parnassia Groep, Lelie Zorggroep en Cordaan. De kosten voor opvang, kleding en voeding zijn voorgeschoten door deze instellingen, in de hoop dat de overheid deze later vergoedt. Kerken en fondsen betaalden eerder al transporten en noodhulp in Oekraïne.

Soft Tulip is in 2006 opgericht om in Oekraïne de zorg voor mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking te verbeteren, zegt directeur Eric Bloemkolk. ‘Toen de oorlog uitbrak, konden we snel schakelen omdat we er veel lokale contacte..

