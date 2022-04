Nederlanders gaan oostflank NAVO-gebied verdedigen, maar het is geen een-tweetje met Slowakije

Een Nederlands Patriot-luchtverdedigingssysteem is onderweg naar Slowakije. Maar niet om de Slowaakse S-300 raketten af te lossen, zegt Defensie.

Een afscheid in de mist voor de Nederlandse Patriot-eenheid die donderdag naar Slowakije vertrok.

Vredepeel

Dichte mist hangt donderdagmorgen vroeg over de Luitenant-generaal Bestkazerne in Vredepeel. Op de start- en landingsbaan van het voormalige vliegveld staat een lange kolonne militaire voertuigen. Voordat ze in beweging komen, richt commandant landstrijdkrachten luitenant-generaal Martin Wijnen zich tot zijn mensen.

‘Het is niet zomaar iets. Jullie verdedigen straks een deel van de oostflank van het NAVO-verdragsgebied. Dit is een zeer serieuze opdracht. Ik denk dat de capaciteit voldoende afschrikkend is, dat het niet op vuren aankomt. Komt het daar wel van, dan weet ik dat jullie goed getraind zijn en samen met de Duitsers daar de klus zullen klaren.’

Dan komen de DAF’s en Scania’s met hun vracht in beweging, op weg naar Slowaki..

