‘Begrotingsplannen al in voorjaar naar buiten’

Het kabinet stelt voor om begrotingsplannen voor het volgende jaar niet pas op Prinsjesdag in september, maar al in het voorjaar bekend te maken.

Den Haag

Het verschuiven van zo’n besluitvormingsmoment heeft als voordeel dat de Tweede Kamer meer tijd heeft om zich in de beleidsplannen te verdiepen, zegt minister Sigrid Kaag van Financiën. Het nadeel is wel dat er ‘minder nieuws bekendgemaakt’ wordt op Prinsjesdag. De Raad van State en een speciale studiegroep doen al enige tijd aanbevelingen om het begrotingsproces te verbeteren. De Tweede Kamer heeft in het najaar namelijk beperkt de tijd om voorstellen kritisch te behandelen, en het Nederlandse proces loopt niet gelijk op met de Europese begroting.

Het volledig naar voren halen van de miljoenennota en de begroting gaat het kabinet wat ver. Maar het publiceren van voorstellen in het voorjaar zou wel een optie zijn.

De definiti..

