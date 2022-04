Huisartsen stellen dat de huisartsenzorg voor Oekraïense vluchtelingen nog altijd niet goed is geregeld. ‘Onbegrijpelijk’, noemt de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) dat. ‘De oplossingen zijn ongetwijfeld complex, maar de bewindspersonen moeten nu echt knopen doorhakken om te voorkomen dat de kwaliteit en continuïteit van zorg mogelijk in gevaar komt’, zegt voorzitter Mirjam van ‘t Veld. <

beeld anp

Minimumtarief tolken bij overheid omhoog

Het minimumtarief voor tolken en vertalers die voor de overheid werken, gaat omhoog. De huidige minimumvergoeding gaat van 43,89 euro naar 55 euro bruto per uur. Dat schrijft minister Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid) in een brief aan de Tweede Kamer. De tariefsverhoging gaat uiterlijk 1 januari in. <

‘Geen Moderna voor kinderen onder 12 jaar’

Kinderen van zes tot en met elf jaar kunnen geen coronavaccin van Moderna krijgen. Zorgminister Ernst Kuipers vindt net als de Gezondheidsraad dat er nog onzekerheden zijn over de werking en de bijwerkingen van dit vaccin voor kinderen in deze leeftijdsgroep. Bovendien is er voldoende Pfizer-vaccin in een speciale dosering voor kinderen. <

Verdachte McDonald’s-moord blijft nog vast

De 32-jarige man die verdacht wordt van de dodelijke schietpartij in een McDonald’s in Zwolle blijft zeker negentig dagen langer vastzitten. De man werd woensdag voorgeleid bij de raadkamer van de rechtbank in Zwolle, die besliste het voorarrest te verlengen. Hij zit nog in volledige beperking. <

Griepepidemie vlakt volgens huisartsen af

Het aantal door huisartsen geregistreerde griepgevallen vlakt af. Cijfers die onderzoeksinstituut Nivel hierover bijhoudt, liggen nu drie weken ongeveer op hetzelfde niveau. In 62 procent van de monsters die huisartsen afgelopen week afnamen bij patiënten, werd een influenzavirus gevonden in het laboratorium van het RIVM. Zo’n percentage is ‘typisch voor griepepidemieën in Nederland’, aldus het Nivel. <

beeld anp

OM eist 18 jaar cel voor ‘kofferbakmoord’

Voor de moord op Ralf Meinema in 2017 eist het Openbaar Ministerie achttien jaar cel tegen de 43-jarige Hans O. uit Emmen. Het lichaam van de 31-jarige man uit Klazienaveen lag eind maart in de kofferbak van zijn eigen auto. Volgens de officier van justitie blijkt onder meer uit de telefoongegevens en het aangetroffen DNA-materiaal dat O. medeverantwoordelijk is voor de dood van Meinema. O. ontkent dit. <

Hoofdverdachte in zaak Mallorca komt vrij

Hilversummer Sanil B. (20), hoofdverdachte in het onderzoek naar de gewelddadige dood van Carlo Heuvelman vorig jaar zomer op het Spaanse eiland Mallorca, komt donderdagmiddag op vrije voeten. De rechtbank in Lelystad besloot woensdag het voorarrest van B. te schorsen tot de inhoudelijke behandeling van de strafzaak in oktober. <

‘Hart voor Den Haag niet in stadsbestuur’

Andere partijen willen niet met Hart voor Den Haag, de grootste fractie van de stad, in een nieuw stadsbestuur. Aanleiding is het strafrechtelijk onderzoek dat nog loopt tegen onder andere Richard de Mos, de oprichter en leider van de partij. Dat concluderen de informateurs Gert-Jan Oplaat en Geerten Boogaard, die voor Hart voor Den Haag hebben gekeken naar de mogelijkheden voor een coalitie. <

Levenslang voor Britse moordenaar

De 26-jarige Ali Harbi die in oktober de Britse parlementariër David Amess vermoordde, is tot een ‘volledige’ levenslange gevangenisstraf veroordeeld. De rechter vermeldde geen minimumaantal jaren in de cel, wat betekent dat Harbi waarschijnlijk levenslang vastzit. Hij is ook veroordeeld wegens zijn terroristische motieven voor de moordaanslag. Maandag werd Harbi door de jury schuldig bevonden in het strafproces. <

Mondkapjesplicht in Griekenland verdwijnt

Vakantiegangers die deze zomer Griekenland als bestemming kiezen hoeven geen mondkapjes meer te dragen. Volgens de Griekse minister van Volksgezondheid Thanos Plevris vervalt de mondmaskerplicht binnenshuis per 1 juni in het populaire vakantieland. Mensen hoeven tussen 1 mei en 31 augustus ook geen coronavaccinatie- of herstelbewijs meer te overleggen als ze binnen- of buitenruimtes zoals een restaurant willen bezoeken. <

Staatssecretaris stapt op na boete Johnson

De Britse staatssecretaris van Justitie David Wolfson heeft ontslag genomen vanwege de coronaovertredingen door overheidspersoneel. Het is de meest verregaande reactie in de Britse politiek nadat premier Boris Johnson dinsdag een coronaboete kreeg. In totaal zijn meer dan vijftig boetes aan overheidspersoneel uitgeschreven voor borrels en feestjes tijdens lockdowns. <

UNESCO: schade aan 98 monumenten Oekraïne

Bijna honderd culturele en religieuze monumenten in Oekraïne hebben bij de oorlog in het land schade opgelopen, meldt VN-cultuurorganisatie UNESCO. Dat is bijna een verdubbeling van het cijfer dat twee weken geleden werd gedeeld. Lazare Eloundou Assomo, het hoofd van het UNESCO Werelderfgoedcentrum, waarschuwt dat het aantal nog verder kan oplopen. De update van woensdag omvatte 98 bezienswaardigheden in acht Oekraïense regio’s. <

beeld anp

Fransen installeren eerste windpark op zee

In Frankrijk is een begin gemaakt met de aanleg van het eerste windpark op zee. De goedkeuring voor het windmolenpark werd tien jaar geleden al verkregen, maar een consortium met daarin onder andere energiebedrijf EDF is nu pas begonnen met de aanleg. Met de inzet op windenergie wil Frankrijk onder andere zijn afhankelijkheid van kernenergie verminderen. <

259 doden Zuid-Afrika na overstromingen

Overstromingen aan de oostkust van Zuid-Afrika hebben inmiddels aan 259 mensen het leven gekost, maakten de plaatselijke autoriteiten woensdag bekend. Dinsdag lag het aantal dodelijke slachtoffers nog op zestig. De afgelopen dagen is er zware regenval geweest in het gebied rond de havenstad Durban. <

Dodental in Filipijnen loopt op tot 58 na storm

Het dodental als gevolg van aardverschuivingen en overstromingen in de Filipijnen is woensdag gestegen tot 58, zo blijkt uit officiële tellingen. De dodelijke omstandigheden zijn veroorzaakt door de tropische storm Megi, tot nu toe de zwaarste die dit jaar de Zuidoost-Aziatische archipel heeft getroffen. De meeste doden vielen in de centrale provincie Leyte, waar een reeks aardverschuivingen gemeenschappen heeft verwoest. <

beeld anp

Brussel wil Delfts blauw beschermen tegen nep

Delfts blauw en andere streekgebonden ambachtelijke goederen verdienen dezelfde bescherming als Hollandse kaas, Franse champagne en Italiaanse parmaham, vindt de Europese Commissie. Ze wil ook deze producten een etiket geven waardoor klanten ze kunnen onderscheiden van namaak. <

Cao voor afhandelaars op luchthavens

Personeel dat zich op Nederlandse luchthavens bezighoudt met de afhandeling van bagage en passagiers krijgt voor het eerst te maken met een sectorbrede cao. Leden van vakbond FNV stemden in met de afspraken die voor de meeste afhandelaars in de sector moeten gaan gelden. Een van de voorwaarden die is gesteld is dat medewerkers een startloon van veertien euro per uur krijgen, aldus de bond. Naast de loonsverhoging is onder meer ook afgesproken dat de jeugdloonschalen verdwijnen en dat de onregelmatigheidstoeslag blijft bestaan. <

Google investeert in terugkeer naar kantoor

Google heeft er veel geld voor over om mensen weer terug op kantoor te krijgen. De techonderneming maakte bekend in de loop van het jaar 9,5 miljard dollar te investeren in kantoren en datacenters. Het Amerikaanse bedrijf, onderdeel van Alphabet, zal het geld uitgeven aan campussen in het hele land. Daarbij moeten er ongeveer 12.000 banen worden gecreëerd, zei topman Sundar Pichai in een verklaring. <

‘Nederland mag truckers in file tegemoetkomen’

Nederland mag vrachtwagenchauffeurs die vaststaan voor het Britse Dover tegemoetkomen, zegt de Europese Commissie. De regels voor rij- en rusttijden mogen tijdelijk aan de kant als ze daar niet aan kunnen voldoen. Honderden truckers staan bij Dover al dagen in een file. <

‘900 vluchtelingen aan het werk in Nederland’

Negenhonderd Oekraïense vluchtelingen hebben een baan gevonden in Nederland. Dat meldt het UWV. Volgens een woordvoerder stijgt dat aantal met zo’n 125 tot 130 per dag. Oekraïners die de oorlog in hun land zijn ontvlucht mogen in Nederland aan het werk zonder tewerkstellingsvergunning. Sinds 1 april geldt wel een meldplicht voor de werkgever. <

Personeel Gall & Gall gaat weer staken

Naar verwachting blijven zo’n honderd winkels van slijtersketen Gall & Gall donderdag en vrijdag wegens een staking de hele dag gesloten, meldt vakbond FNV. Personeel van de keten legde afgelopen weken al vaker het werk neer om de eigen eisen voor een nieuwe cao kracht bij te zetten. Dit worden alweer de vijfde en zesde stakingsdag. Het conflict gaat onder meer over de hoogte van de loonsverhoging. <

Schiphol opereert nog niet op niveau van 2019

Luchthaven Schiphol verwerkte afgelopen maand 3,7 miljoen reizigers. Dat is een fors herstel ten opzichte van vorig jaar, maar het vliegveld opereert nog altijd niet op het niveau van voor de coronapandemie. In maart 2019 reisden 5,6 miljoen passagiers via Schiphol. Van de 3,7 miljoen reizigers vlogen er 2,7 miljoen binnen Europa. <

beeld anp

‘Hogere prijzen voor drie op tien mensen lastig’

Zo’n drie op de tien Nederlanders hebben last van de gestegen prijzen. Dat meldt onderzoeksbureau I&O op basis van onderzoek onder bijna 1200 mensen, in opdracht van de NOS. De inflatie is sinds 1976 niet zo hoog geweest. Nederlanders met een lager inkomen worden daardoor het hardst getroffen. Een kwart van de Nederlanders zegt door de hogere prijzen op de kleintjes te moeten letten. <

KNVB wil finale Nations League organiseren

De KNVB wil volgend jaar zomer het finaletoernooi van de Nations League organiseren. België, Polen en Wales hebben zich ook kandidaat gesteld, meldt de UEFA. Zij zitten in dezelfde groep in de A-divisie. De Europese voetbalbond wijst de organisatie in januari toe. Het finaletoernooi van de Nations League is van 14 tot en met 18 juni. Het Nederlands elftal wist zich in 2019, tijdens de eerste editie van het nieuwe landentoernooi, voor de eindronde te plaatsen. <