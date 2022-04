‘Zweden wil lidmaatschap van NAVO aanvragen’

De Zweedse premier Magdalena Andersson wil in juni op de NAVO-top in Madrid lidmaatschap aanvragen van de westerse militaire alliantie, schrijft de krant Svenska Dagbladet op basis van bronnen binnen Anderssons sociaaldemocratische partij.

Stockholm

Andersson zelf wilde het bericht nog niet bevestigen. Zij zei op een persconferentie in Stockholm met de Finse premier Sanna Marin dat geen overhaast besluit wordt genomen terwijl ‘grondig maar snel’ wordt beoordeeld wat het beste is voor de veiligheid van Zweden.

Zweden is al ruim tweehonderd jaar neutraal, maar sinds de Russische aanval op Oekraïne gaan steeds meer stemmen op om toe te treden tot de NAVO. De sociaaldemocratische partij was altijd tegen maar heeft volgens de krant nu besloten wel lid te willen worden van de alliantie. De oppositie had premier Andersson vorige maand gevraagd om aansluiting bij de NAVO, maar toen vond ze nog dat dat de veiligheid in Europa zou bedreigen.

De minderheidsregering in Stockholm heeft al..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .