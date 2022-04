Agressie tegen journalisten in Nederland neemt toe

Den Haag

Zo zijn vrouwelijke journalisten minder veilig dan hun mannelijke collega’s en staan journalisten die schrijven over georganiseerde misdaad bloot aan risico’s, staat in een internationaal rapport van Free Press Unlimited.

Het Nederlandse PersVeilig kreeg afgelopen jaar 272 meldingen binnen van journalisten die waren lastiggevallen, werden geïntimideerd of te maken kregen met geweld. In 2020 stond de teller nog op 121 meldingen. Acht op de tien van zevenhonderd ondervraagde journalisten gaven aan dat ze in 2020 te maken hadden met agressie of intimidatie.

Er moet meer worden gedaan om te voorkomen dat journalisten worden lastiggevallen, bijvoorbeeld via het onderwijs, oppert het rapport. Ook zou de veiligheid van vrouwel..

