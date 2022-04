Wandelprogramma trekt miljoen kijkers

Hilversum

De VPRO-serie Dwars door de Lage Landen op NPO 2 blijft een kijkcijfersucces. De vierde aflevering van de achtdelige reeks bereikte dinsdagavond opnieuw meer dan een miljoen kijkers, meldt Stichting KijkOnderzoek (SKO). In Dwars door de Lage Landen wandelt de Vlaamse tv-maker Arnout Hauben van Oostende aan de Vlaamse kust naar Pieterburen in het noorden van Nederland. Hij heeft gezelschap van zijn vrienden Philippe Niclaes en Ruben Callens. Dinsdag keken 1,04 miljoen mensen. RTL 4 trok dinsdagavond met Married at First Sight 867.000 kijkers en NPO1 met Opsporing Verzocht 765.000 en De Rijdende Rechter 848.000 kijkers.

