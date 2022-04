‘We vroegen elkaar: zijn wij nu óók de vijand van de Russen?’

Den Haag

Een opvallende boodschap van Cordaid: er is géén geldgebrek voor humanitaire steun aan Oekraïners. In tegenstelling tot andere crises, zegt directeur Kees Zevenbergen, is er momenteel ‘ontzettend veel geld voor noodhulp’ beschikbaar, vooral dankzij gulle bijdragen van westerse landen en hun inwoners. ‘Zo gaat dat als een crisis écht dichtbij komt, dan laat het ons minder koud.’ Hoe anders was dat vorig jaar nog, zegt Zevenbergen, die ook voorzitter is van de Giro555-actie voor Oekraïne. ‘We hebben toen afgewogen of we met Giro555 geld moesten werven voor Afghanistan, na de overname door de Taliban. We besloten het niet te doen, er was te weinig draagvlak voor in Nederland.’

Maar voor Oekraïne lijkt geld geen rol te spele..

