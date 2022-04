Paleis Het Loo is na renovatie weer ‘Versailles van de Veluwe’

Apeldoorn

Het Loo wordt, na een renovatie van 123 miljoen euro, vandaag officieel heropend door staatssecretaris Gunay Üslü van Cultuur en Media. Er wordt reikhalzend naar uitgekeken. ‘Ik heb de eerste mailtjes al binnen, mensen willen weten wat er veranderd is’, zegt hoofdconservator Johan de Haan lachend. ‘Dat zegt iets over de betrokkenheid, zeker ook van omwonenden.’

‘Dit is erfgoed van Nederland.’

Al pratend verandert hij in een snelwandelende Oranje-almanak. Zijn gedrevenheid is aanstekelijk: trap op, trap af, zaal in, zaal uit. ‘Kijk, dit is de enige hofkapel in ons land, waar soms nog een Oranjekind wordt gedoopt.’ Niets ontsnapt aan zijn blik: in de bibliotheek die stadhouder-koning Willem III liet inrichten voor zijn Engelse..

