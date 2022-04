Gemeenteraadslid mag niet zweren bij Allah

Gemeenteraadsleden die de eed afleggen, mogen niet zweren bij Allah. Toch gebeurde dat onlangs in zeker twee gemeenten: Bergen op Zoom en Tilburg. Een islamitische versie van de eed is echter niet geldig.

Den Haag

‘U mag in plaats van de naam van God ook die van Allah noemen’, kondigde burgemeester Frank Petter van Bergen op Zoom aan, vlak voor de installatie van zijn nieuwe gemeenteraad. Alperen Yilmaz van de plaatselijke GBWP voegde vervolgens de daad bij het woord. In de Tilburgse raadszaal verbouwde GroenLinks-raadslid Nermin Agovic de eed nog verder: ‘Zo waarlijk helpe mij Allah, de erbarmer, de barmhartige.’

De Brabantse PVV eist nu dat de commissaris van de Koning beide burgemeesters op het matje roept. Zij hadden moeten ingrijpen, stelt de Provinciale Statenfractie. In Tilburg is dat inmiddels gebeurd. Raadslid Agovic is daar maandag opnieuw geïnstalleerd en koos toen voor de belofte. Ook burgemeester Frank Petter van Bergen op Zoom..

