Waarom een moslim de eed niet mag wijzigen: ‘Straks wil elke gezindheid een eigen formule’

Ambtenaren en militairen mogen bij het afleggen van de eed zweren bij Allah, maar voor raadsleden zijn de regels anders. Toch is het niet voor het eerst dat moslimpolitici de Naam van God proberen te vervangen door Allah.

Den Haag

Alperen Yilmaz uit Bergen op Zoom snapt niets van alle ‘heisa’, laat hij per mail weten. Yilmaz is een van de Brabantse raadsleden die onlangs een niet-geldige eed aflegden. Zijn motivatie om de formulering aan te passen, houdt hij kort: ‘Mijn God is Allah’. Verder wil hij niet reageren.

Dat politici de eed alleen mogen afleggen in de voorgeschreven formulering, bleek twintig jaar geleden al uit een uitspraak van de Raad van State. Een Statenlid uit Noord-Holland wilde toen de eed afleggen zonder het woord almachtig. Deze politicus had een religieus motief: na de verschrikkingen van Auschwitz geloofde hij niet meer in Gods almacht. Ruimte om de formuleri..

