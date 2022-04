OM fel gekant tegen conceptregeling levensbeëindiging minderjarigen

Den Haag

De in 2002 van kracht geworden euthanasiewet regelt onder welke voorwaarden artsen mogen besluiten tot euthanasie bij patiënten van 12 jaar en ouder. Aanvullend daarop trof het kabinet-Balkenende II in 2007 een extra regeling, die voor actieve levensbeëindiging voor baby’s van 1 tot 12 maanden was bedoeld. Kern daarvan is dat een beoordelingscommissie van twee artsen, een jurist en een ethicus nagaat of een arts zorgvuldig heeft gehandeld. Komt zij tot die slotsom, dan geldt zo’n oordeel als een zwaarwegend advies aan het OM om niet tot strafvervolging over te gaan.

‘Ruimere regels kunnen op gespannen voet staan met mensenrechten.’

Een selecte groep van kinderartsen dringt er al jaren op aan dat er ook voor kinderen van 1 tot 12 ja..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .