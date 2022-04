In gesprek over jeugddakloosheid: ‘Ik had echt het gevoel dat de koningin naar mij luisterde’

De koningin en staatssecretaris Maarten van Ooijen gingen in gesprek om jeugddakloosheid aan te pakken. De staatssecretaris toonde zich enthousiast over een ‘bureaucratievrije pot’.

‘Je onderneemt actie om van je thuisloosheid af te komen', zegt koningin Máxima in gesprek met dak- en thuisloze jongeren. ‘En dan lijkt de wet vooral tegen je te werken', zegt staatssecretaris Maarten van Ooijen (tweede van links).

Zoetermeer

De beloofde zonnige woensdag begint met een waterig zonnetje achter een bewolkte hemel. Vandaag brengen koningin Máxima en staatssecretaris Maarten van Ooijen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een bezoek aan Zoetermeer.

Ze zijn naar de Zuid-Hollandse stad gekomen ter ere van het 65-jarig bestaan van Kansfonds, een stichting die onder meer jeugddakloosheid aan wil pakken en daarvoor met organisaties uit heel het land samenwerkt. De organisatie denkt vanuit katholiek-sociale waarden, maar is niet verbonden aan een kerk.

Voor de gelegenheid is het ‘Parochieel centrum de Kapelaan’ in Zoetermeer gereserveerd. Ook de pastoor is aanwezig. Twee agenten lopen een rondje om het gebouw.

Binnen, op de eerste verdi..

