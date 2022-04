Oorlogsarchief Rode Kruis maakt 3000 stukken openbaar

Ongeveer drieduizend stukken uit het Oorlogsarchief van het Rode Kruis worden vanaf 25 april openbaar toegankelijk. Het gaat om archiefstukken die andermans privacy niet meer kunnen schenden of die betrekking hebben op mensen die niet meer in leven zijn. Het Oorlogsarchief van het Rode Kruis omvat 1,3 kilometer archiefmateriaal over het lot van mensen in en na de Tweede Wereldoorlog.