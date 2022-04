Den Haag

Dit concludeert de Onderwijsinspectie in De Staat van het Onderwijs, het belangrijkste onderwijsrapport van het jaar. De prestaties van scholieren in het basis- en voortgezet onderwijs laten al jaren een dalende trend zien. Het lerarentekort, de hoge werkdruk en onvoldoende bijscholing worden als belangrijkste verklaringen genoemd voor deze ontwikkeling. De vrees is dat de kansenongelijkheid wordt versterkt door de dalende onderwijskwaliteit, omdat een groeiende groep laaggeletterde en laaggecijferde mensen niet goed meekomen in de samenleving.

Volgens de inspectie moet het tij nu keren. ‘We kunnen niet nog eens tien jaar wachten’, zegt Alida Oppers, inspecteur-generaal van de Onderwijsinspectie. ‘Dat zijn we verplicht aan deze ge..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .