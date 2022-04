Rechter: in je blootje zonnen is in Zeewolde niet gebonden aan één plek

De rechtbank Midden-Nederland heeft de gemeenteraad van Zeewolde dinsdag op de vingers getikt door een raadsbesluit over het toestaan van naaktrecreatie te vernietigen. De raadsleden bepaalden eind 2020 dat het Laaksestrand in Zeewolde voortaan ‘de enige plek’ is voor openbare blootrecreatie. De rest van de gemeente, zoals bossen en natuurterreinen, verklaarde de raad als ‘niet geschikt’ voor bloot zonnen. Daarmee leek de kous af, maar Naturisten Federatie Nederland (NFN) Open & Bloot, tekende bezwaar aan bij het college van burgemeester en wethouders. Die verklaarde het bezwaarschrift ‘niet-ontvankelijk’.

De landelijke belangenorganisatie stapte daarop naar de bestuursrechter. De naakte waarheid in de rechtszaal was dat het college helemaal niet bevoegd was het bezwaarschrift te behandelen. Het ging namelijk over een besluit van de gemeenteraad. Volgens de wet kan een gemeenteraad plekken aanwijzen die geschikt zijn voor naaktrecreatie. Maar dat wil niet zeggen dat andere locaties niet geschikt zouden zijn, aldus de rechter. ‘Het is aan de strafrechter om te bepalen of iets strafbaar is, of niet.’

De raad van Zeewolde heeft dit volgens de rechter wel gedaan door te bepalen dat het Laaksestrand de énige plek is waar mensen kledingloos mogen lopen. En daarmee heeft de gemeenteraad ‘onbevoegd’ gehandeld, vindt de rech..

