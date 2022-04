Staat de thuisbevalling op het spel: ‘Spannende tijden voor alle vrouwen in de vruchtbare leeftijd’

De thuisbevalling is immaterieel erfgoed: typisch Nederlands en wereldwijd uniek. Maar een nieuwe bekostiging van de geboortezorg zal daar een eind aan maken, vrezen betrokkenen. Dinsdag was er een protest op het Malieveld en werd een 19.000 keer ondertekende petitie aangeboden aan de Tweede Kamer.

Als het voorgenomen besluit van minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid wordt doorgevoerd, is er vanaf januari per zwangere vrouw één pot geld beschikbaar die gynaecologen, verloskundigen en kraamverzorgenden samen moeten verdelen. Het idee erachter is dat nauwere samenwerking tussen zorgaanbieders de zorg voor moeder en kind zal verbeteren. Maar critici vrezen dat verloskundigen in de verdrukking komen, en daarmee ook de thuisbevallingen die zij begeleiden.

Samen met Jet Homoet maakt Ane Ose een film over zes verloskundigen, kraamverzorgenden en gynaecologen: De Thuisbevalcultuur. Die verschijnt naar verwachting deze zomer. Ose: ‘We willen ons samen met andere enthousiastelingen inzetten om het recht op de thuisbevalling te b..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .