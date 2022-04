Lilianne Ploumen stopt als leider en Kamerlid van de PvdA

Lilianne Ploumen stopt per direct als leider van de PvdA. Ze geeft ook haar Kamerzetel op, laat ze in een verklaring weten. Ze zegt "dat het leiderschap van de partij niet goed bij mij past en ik daarmee niet de ideale leider van onze partij ben".

Ploumen volgde begin vorig jaar Lodewijk Asscher op, die opstapte vanwege zijn rol in de affaire met de kinderopvangtoeslag. Enkele maanden na haar aantreden moest ze de partij al door de Tweede Kamerverkiezingen leiden, waar de PvdA op de negen zetels bleef staan die ze sinds 2017 had.

Ze schrijft dat het als partijleider "belangrijk is om leidend en opinie-vormend te zijn op alle onderwerpen. Om niet alleen een leider te zijn die Den Haag kan openbreken voor wat er leeft in ons land en in de wereld, maar ook een die bedreven is in het debat in de plenaire zaal van de Tweede Kamer. Ik vind dat ik dat niet goed genoeg kan waarmaken, en daarom treed ik terug".

Samenwerking met GroenLinks

Ploumen stapt ook op als Tweede Kamerlid omdat ze de fractie en haar opvolger niet "in de weg wil lopen. Ik word niet het orakel uit Slotervaart maar blijf wat ik al die jaren was, een betrokken partijlid".

Onder Ploumens leiding werd de linkse samenwerking met GroenLinks geïntensiveerd. Zo wilden de partijen in de formatie vorig jaar alleen sámen praten over regeringsdeelname. Dit leidde er uiteindelijk toe dat VVD en CDA juist de deur dicht hielden voor de linkse partijen.

Trots

Ook nadat Rutte zijn vierde kabinet had samengesteld, bleven de PvdA en GroenLinks elkaar vasthouden. Dat viel niet bij alle leden van de partijen in goede aarde. Onder andere voormalig PvdA-voorzitter Hans Spekman was zeer kritisch. GroenLinks-Kamerlid Bart Snels stapte vorig jaar oktober op, en noemde de samenwerking met de PvdA als voornaamste reden voor zijn vertrek. Hij vond het "een vorm van kiezersbedrog".

Ploumen zegt in haar verklaring dat ze "trots" is op de "doorbraak in de linkse, progressieve samenwerking". Ook voorspelt ze dat "het bondgenootschap tussen de Partij van de Arbeid en GroenLinks zich verder zal verdiepen en verbreden".