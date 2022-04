Aantal positieve coronatests daalt

Bilthoven

De afgelopen dagen zijn de besmettingscijfers wederom gedaald. Tussen vrijdagochtend en maandagochtend zijn ruim 20.000 positieve coronatests geregistreerd, blijkt uit cijfers van het RIVM. Daarmee is het weekgemiddelde gedaald naar 10.652 besmettingen per dag. Ook de leegloop op de intensive cares zet door. Volgens de laatste cijfers liggen daar in totaal nog 86 coronapatiënten, het laagste aantal sinds 19 juli vorig jaar. Dat zijn er per saldo zeventien minder dan zondag. Alles bij elkaar lagen er maandag 1474 mensen met het coronavirus in Nederlandse ziekenhuizen.

