Bijna 28.000 Oekraïners opgevangen in opvang overheid, zo’n 42-duizend bedden klaar

In de opvanglocaties van de overheid worden momenteel 27.842 mensen uit Oekraïne opgevangen, meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dat betekent dat er sinds donderdag ruim 3100 Oekraïners zijn bijgekomen. Het gaat om mensen die zijn gevlucht voor het Russische geweld of mogelijk al in Nederland verbleven en vanwege de oorlog niet meer terug kunnen naar hun thuisland.