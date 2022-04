Is die HPV-prik echt nodig? Twijfeltelefoon moet vragen beantwoorden

Hoe werkt het HPV-vaccin? Is de prik noodzakelijk voor wie monogaam leeft? Hoe praat ik over HPV met mijn kind? Sinds deze week kunnen mensen met vragen over HPV-vaccinatie bellen naar de Twijfeltelefoon.

'Als we het antwoord op een vraag niet weten, bellen we een specialist.'

Rotterdam

In een uithoek van het Erasmus MC zitten drie studenten geneeskunde in witte doktersjassen achter hun bureau. Op de ramen hangt het telefoonnummer waarop de studenten elke doordeweekse ochtend bereikbaar zijn.

fake news

‘Er gaat veel fake news rond’, vertelt patholoog Folkert van Kemenade op de gang. Vorige week gaf hij de medische studenten van de Twijfeltelefoon een training over het humaan papillomavirus (HPV). ‘Er is zoveel desinformatie over het vaccin. Vandaar dat het zo belangrijk is dat mensen betrouwbare informatie kunnen krijgen, zodat ze een goede afweging kunnen maken voor zichzelf of hun kind.’ Van Kemenade heeft de studenten voorbereid op ‘ve..

