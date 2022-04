Nederlanders reizen weer volop met het ov: hoogste aantal sinds het begin van de coronacrisis

Den Haag

Spoorvervoerder NS merkt wel op dat doordeweeks nog steeds niet zoveel forensen in de trein zitten als voorheen. Maar vooral in het weekend verkiezen dagjesmensen een treinreis vaker boven een autorit, nu de prijzen van benzine en diesel zo hoog zijn.

Donderdag gebruikten mensen bijna 3,8 miljoen keer hun ov-chipkaart om in te checken bij een trein, metro, bus of tram, zo blijkt uit reisgegevens die lopen tot en met vrijdag. Dat is het drukst sinds donderdag 12 maart 2020, toen de regering mensen opriep om zoveel mogelijk thuis te werken. Toen telde Translink 4,4 miljoen check-ins.

Sinds begin maart is de drukte in het openbaar vervoer duidelijk aan het oplopen. Maar zo druk als voor de pandemie is het nog niet. Afgelop..

