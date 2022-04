Nog een insect in het nauw: ook zweefvliegen op de Veluwe gaan hard achteruit

Amsterdam

Het onderzoek, gepubliceerd in Insect Conservation and Diversity, past in een reeks studies waaruit blijkt dat wetenschappers steeds minder bijen, vlinders en insectenetende vogels aantreffen in Nederland en de rest van Europa. Zo bleek uit een spraakmakende studie in 2017 dat insecten in Duitse natuurgebieden zo’n 75 procent minder vaak voorkomen dan 27 jaar eerder. Hoewel over dat exacte cijfer later discussie kwam, laat recenter zweefvliegonderzoek in Duitsland ook al zo’n trend zien. Populatie-ecoloog Eelke Jongejans van de Radboud Universiteit heeft aan beide studies én de nieuwe meegewerkt en zegt ‘zeker wel bezorgd’ te zijn. ‘De achteruitgang die we bij zweefvliegen in Duitse graslanden zagen, blijkt nu ook in ee..

