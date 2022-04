Beer uit Oekraïne die ‘onder slechte omstandigheden leefde’ opgevangen in Nederland

In Ouwehands Dierenpark is een beer uit Oekraïne komen wonen. Het dier zat in een kleine kooi en moest vluchten vanwege de oorlog.

De bruine beer heet Kiriusha en is 24 jaar oud, schrijft NOS Jeugdjournaal op de website. De beer woonde onder slechte omstandigheden bij een hotel in Oekraïne. Achttien jaar zat ze in een te kleine kooi. Vanwege de oorlog kan haar baas niet meer voor haar zorgen.

geen gemakkelijk leven

Het leven van Kiriusha is niet heel gemakkelijk geweest. Zo zat het dier de eerste zes jaar van haar leven in een circus, waar ze meerdere keren per dag moest optreden. Daarna woonde ze bij het hotel waar ze nu uit haar kooitje is bevrijd. Kiriusha is door dierenverzorgers naar de dierentuin in Rhenen gebracht. Daar zit ze nu in quarantaine. Als blijkt dat zij helemaal gezond is, mag Kiriusha het Berenbos in. Daar wonen allerlei beren die vroeger zijn..

