Laatste herdenking Ridderhof

Elf jaar geleden schoot Tristan van der Vlis zijn wapens leeg in winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan den Rijn. Zaterdag vond op de locatie waar het drama plaatsvond de laatste officiële herdenking plaats.

Alphen aan den Rijn

Zes mensen overleden tijdens de moordpartij door Van der Vlis (24), die daarna ook zichzelf van het leven beroofde. De Raad van Kerken in Alphen organiseerde sindsdien jaarlijks op 9 april een herdenking.

Vorig jaar had de laatste keer moeten zijn, precies tien jaar na het drama. Omdat vanwege corona de herdenking toen zeer sober was, kwam er ook dit jaar nog een samenkomst. Mensen kwamen bij elkaar om 12.08 uur, het tijdstip waarop de schietpartij in 2011 begon.

‘We vinden dat het niet meer aan ons is om een herdenking te organiseren’, vertelt Cees van Leeuwen, bestuurslid van de Raad van Kerken, bij Omroep West. De herdenking voorziet nog wel in een behoefte, ziet hij: ‘Sommigen zijn zelfs vanuit andere plaatsen komen ..

